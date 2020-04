Fietser komt om het leven in Lembeek

In Lembeek, een deelgemeente van Halle, is vanmiddag een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een fietser kwam daarbij om het leven.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt van de Bergensesteenweg met de Arthur Puesstraat in Lembeek. Het ging om een aanrijding tussen een fietser en een personenwagen. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter hulp, maar voor de fietser kon niet gered worden. De steenweg werd in beide richtingen afgesloten. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.