42 oversteekplaatsen voor fietsers worden in Beersel extra geaccentueerd door het aanbrengen van een rode coating op het wegdek. "Veiligheid gaat hand in hand met zichtbaarheid. Met deze actie willen we de zichtbaarheid van de fiets en de fietsers verhogen", zegt bevoegd schepen Vanhaverbeke. Als eerste kwamen de stroken aan de op- en afrit van de Ring aan de beurt en intussen is al twee derde van het totale aantal oversteekplaatsen voorzien van een rode coating.