Fietstest moet fietsachterstand in Halle-Vilvoorde wegwerken

De nieuwe Fietstest werd vanmiddag op gang getrapt bij ENGIE Fabricom in Grimbergen. Bedoeling is om meer werknemers in Halle-Vilvoorde op de fiets te krijgen. “Zeker in Halle-Vilvoorde is deelnamen van bedrijven aan deze campagne belangrijk want de fiets heeft er in het woon-werkverkeer nog een grote achterstand weg te werken”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Uit federale cijfers over het woon-werkverkeer uit 2017 blijkt dat het aandeel van de fiets in Vlaanderen 17% bedraagt. Het arrondissement Leuven scoort met 17,8% uitstekend. Maar het arrondissement Halle-Vilvoorde hinkt met 5,3% nog steeds flink achterop, ook al is ook daar een stijging merkbaar want in 2014 bedroeg het aandeel 4,4%.”

Tijdens de Fietstest laten werknemers de auto drie weken aan de kant staan om te proeven van de elektrische fiets. “Nieuw dit jaar is het aanbod van speed pedelecs en dat is meteen een succes”, zegt Dehaene. Elke maand verhuist de fietsvloot naar een ander bedrijf in de regio. Na ENGIE Fabricom in Grimbergen zijn onder meer nog de gemeentebesturen van Zaventem, Affligem en Asse aan de beurt. Nadien volgen ook bedrijven uit Diegem en Halle.

De eerste Fietstest ging van start in 2016. Sindsdien deden al 1800 werknemers de test. "Uit peilingen één jaar na de testperiode blijkt overigens dat één op drie werknemers effectief overging tot de aanschaf van een e-fiets en die bovendien vaker gebruikt in het woon-werkverkeer", geeft Tom Dehaene nog mee.