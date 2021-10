Fitnesscentra in Vlaamse Rand zien toename Brusselse sporters

Verschillende fitnesscentra in de Vlaamse Rand krijgen meer bezoekers over de vloer van sporters uit Brussel. Dat meldt Radio 2. Sporters wijken uit naar Vlaanderen om zo het COVID Safe Ticket te omzeilen dat je in Brusselse centra moet tonen.

De toename van Brusselse sporters merken ze alvast bij JIMS. De keten heeft fitnesscentra in Brussel, maar ook twee in de Rand: namelijk in Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. In de Brusselse centra zien ze het aantal bezoekers met 20% dalen sinds de invoering van het COVID Safe Ticket vorige week. In de centra in de Rand stijgt het aantal bezoekers dan weer met 15%.

“Het gaat om mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en dus nog geen coronapas kunnen voorleggen, maar ook om Brusselaars die niet gevaccineerd willen worden. Zij wijken uit naar de Vlaamse Rand om het COVID Safe Ticket te omzeilen”, zegt Francis Ottevaere van JIMS aan Radio 2.