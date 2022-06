Flibco doet intrede op Brussels Airport

Brussels Airport slaat de handen in mekaar met Flibco.com, een bedrijf dat met shuttlebussen passagiers naar de luchthaven brengt. “Vanaf 23 juni starten we twee nieuwe buslijnen op: een verbinding tussen Brussels Airport en Brugge, met een halte in Gent, en een verbinding met Rijsel in Frankrijk”, laat Paul de Muynck, Belgium Director bij Flibco.com, weten. “Beide lijnen zullen ongeveer om het anderhalf uur vertrekken, met een startprijs van € 4,99 per persoon tot eind juli. De verbindingen met de vijf andere steden zullen later dit jaar, in oktober, van start gaan. De opstart van Flibco op Brussels Airport omvat ook de Door2Gate service, die de stad Brussel en haar omgeving, en ook de steden Namen en Leuven, met de luchthaven zal verbinden.” Ook voor Brussels Airport is dit een belangrijke stap. “Brussels Airport is niet alleen een hub voor het luchtverkeer maar ook een intermodale hub”, zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist. “Dagelijks zijn er bijna 100.000 mensen die via de luchthaven reizen. Een rechtstreekse busverbinding met ook vroege en late ritten zal zeker een aantrekkelijke optie zijn voor vele reizigers in België, Noord-Franrijk en Zuid-Nederland.”