Focusgemeente Gordelfestival 2019 bekend

Het is reeds officieel: Dilbeek wordt in 2019 focusgemeente van de 7de editie van het Gordelfestival. “Weinig betere plekken om te gordelen dan de gemeente waar Vlamingen thuis zijn”, zegt minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Het is ook een groene en gezellige gemeente, waar je landschappelijke pareltjes vindt zoals de Pedevallei, de Waterkant en de Wolfsputten”.

Ook zijn partijgenoot en Dilbeeks burgemeester Willy Segers reageert tevreden: “Dilbeek is heel blij dat het Gordelfestival in 2019 opnieuw 'Thuis komt in Dilbeek'! Deze Feestdag van de Vlaamse Rand heeft groot sportief en recreatief belang, maar we gaan het zeker ook bekijken door de Blik van Breughel.”.