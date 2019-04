Fotograaf riskeert drie jaar cel voor bezit kinderporno

De man uit Londerzeel is allerminst een onbekende voor het gerecht. De man zit momenteel een celstraf van zes jaar uit. Hij werd door een Gentse rechter veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno, het aanzetten tot ontucht, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van minderjarige en mensenhandel.

De man werd ook vervolgd voor oplichting van jonge meisjes door hen een modellencarrière te beloven, maar werd vrijgesproken. Voor het Brusselse hof van beroep moet hij zich nu verantwoorden omdat hij tussen 2009 en 2012 met zijn wagen op zoek was gegaan naar onbeveiligde wifinetwerken om kinderporno te downloaden. Hij werd onder meer betrapt in Kruibeke en Steenhuffel. In eerste aanleg krijg hij twee jaar cel voor de feiten.

'Geen opslorping van straf'

In totaal surfte de man 32 keer met andermans internetverbinding naar kinderporno. De advocaat van de beklaagde zegt dat zijn cliënt de feiten toegeeft, maar wil dat het hof van beroep een opslorping van straf uitspreekt. De nieuwe feiten gaan namelijk om dezelfde soort feiten als waarvoor hij in Gent werd veroordeeld.

“Klopt niet”, zegt de openbaar aanklager. “Enerzijds gaat het hier om feiten die stopten in 2012 en ging het dossier in Gent over feiten van 2014 en later, anderzijds is er in dit dossier sprake van hacking, wat in Gent niet het geval is. “Ik eis dan ook 3 jaar cel.” De uitspraak volgt volgende maand.