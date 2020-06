Francken: “Luchthavensector heeft dringend steun nodig”

De Vlaams-Brabantse afdeling van N-VA wil dringend steunmaatregelen die de toekomst van de luchthaven van Zaventem moet veiligstellen. “Het belangrijkste dat we de federale regering vragen is steun voor Brussels Airlines. Verder vragen we een sociaal plan voor de werknemers van Swissport, zo snel mogelijk een tweede grondafhandelaar en een toekomstplan voor de economische motor in onze provincie”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Theo Francken (N-VA).

De voorbije weken bezochten Vlaams-Brabantse N-VA-kopstukken verschillende bedrijven op en rond de luchthaven. “De luchthavengemeenschap heeft veel meegemaakt. Faillissementen van Sabena en Swissport, het vertrek van DHL, de aanslagen van 22 maart en nu de coronacrisis. De luchthaven heeft dringend de steun van de federale regering nodig”, zegt Theo Francken.

Volgens Francken kunnen de eerste maatregelen volgende week al gestemd worden. “Eerst en vooral vragen we financiële steun voor Brussels Airlines. De Lufthansa-groep is gered en hun dochterondernemingen in Oostenrijk en Zwitserland hebben staatssteun gekregen. Hier laat die steun op zich wachten. Ik hoor dat de onderhandelingen met Lufthansa moeilijk verlopen. Zonder Brussels Airlines wordt Zaventem een regionale luchthaven. Alles op de luchthaven staat of valt met de stabiliteit van Brussels Airlines”, gaat Francken verder.

De federale volksvertegenwoordiger maakt de vergelijking met Hongarije. "Zij hebben hun nationale luchtvaartmaatschappij failliet laten gaan en niets gedaan om dat te verhinderen. Boedapest heeft nu een pure toeristische regionale luchthaven, niets meer dan dat. Dat is voor Brussel geen optie. We hebben ons diplomatiek netwerk, wij zijn de hoofdstad van de Europese Unie en van de NAVO. Her gevecht wordt moeilijk en dat betekent dat de federale regering nu over de brug moet komen.”

De steun aan de luchtvaartmaatschappij mag geen blanco cheque zijn zoals bij Sabena, maar wel een tijdelijk steunpakket waar de verankering van Brussels Airlines en Lufthansa in Zaventem aan gekoppeld wordt. Daarnaast wil Francken een oplossing voor de 1.500 ontslagen werknemers van Swissport in de vorm van een goed sociaal plan en zo snel mogelijk een tweede grondafhandelaar.

“De regering zegt al drie maanden dat de steun er komt, ik hoop dat ze daad bij het woord voegen. In Vlaams-Brabant kan je niet langs de luchthaven en wij zullen daar als Vlaams-Brabantse Kamerleden keihard voor blijven vechten. Ik denk dat er over de partijen heen een brede steun zal zijn voor onze voorstellen, zeker bij de parlementsleden uit onze provincie”, besluit Francken hoopvol.