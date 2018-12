Frank Deboosere stopt met astroclub op MIRA

Philippe Mollet van MIRA: "In 2001 gingen we op Volkssterrenwacht MIRA van start met een nieuwe formule: een maandelijkse Astroclub waarbij een lezing zou worden gegeven, gevolgd door een waarnemingsavond bij helder weer. We opteerden om die avonden te organiseren op een laatste vrijdag van de maand en Frank heeft intussen liefst 162 keer zijn maandelijkse Astroclub gehouden. Omdat de formule erg succesvol is, in een zaal met een beperkte capaciteit van ruim tachtig personen, gaf Frank meerdere voorstellingen wat zijn totaal aantal voorstellingen op MIRA op liefst 311 brengt. Uiteraard konden we Frank best begrijpen toen hij ons begin dit jaar al liet weten dat hij het na jaargang 2018 ietsje rustiger aan wou doen." De naam van het initiatief verandert: 'Astroclub met Frank Deboosere' wordt simpelweg 'Astroclub', en de frequentie verdubbelt: elke tweede en de laatste vrijdag van de maand, behalve in juli en augustus. Maar Frank Deboosere laat MIRA niet los, want op vrijdag 10 mei is hij er te gast met een multimediavoorstelling.

Foto: FB Frank Deboosere