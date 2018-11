Frank Depestele zet punt achter carrière

Depestele begon op zijn 16de bij VC Lennik. Vandaar ging het richting clubs in België, Zwitserland, Griekenland, Turkije, Rusland en Frankrijk Roeselare. Op zijn piek behoorde Depestele tot de beste spelverdelers van de wereld. In eigen land kende hij vooral succes met Roeselare.

Via Lindemans Aalst ging Depestele vorige winter nog één buitenlandse uitdaging aan bij het Argentijnse Bolivar. Na een sterkte start liep het in maart 2018 fout. Bij een sprong scheurde Depestele de patellapees van de knie. Depestele stond voor een maandenlange revalidatie, zonder garantie ooit nog op zijn niveau te kunnen terugkeren.

Nu is naar eigen zeggen ‘de goesting’ weg om terug te keren. Depestele heeft de beslissing in zijn eentje genomen. Al blijft de passie voor het spelletje groot. De Lennikenaar, die nu in Oetingen woont, herbegint in december met zijn trainerscursus bij Sport Vlaanderen en wil hij een toekomst uitbouwen als volleybalcoach.

Depestele heeft ook nog een andere uitdaging naast het volleybalveld gevonden. Hij wordt de Belgische tornooidirecteur van het EK volleybal voor mannen 2019. Dat tornooi wordt in België, Nederland, Frankrijk en Slovenië georganiseerd.