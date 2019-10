Frank Vercauteren reddende engel Anderlecht?

Anderlecht haalt Dilbekenaar Frank Vercauteren opnieuw binnen. Hij gaat de technische staf van speler-manager Vincent Kompany versterken. De Deen Frank Arnesen, vorig seizoen aangeworven als technisch directeur, wordt aan de deur gezet. Vercauteren moet Anderlecht mee uit het slop trekken. Paars-wit begon het seizoen met 6 op 27, de slechtste seizoensstart sinds 1927 . Afgelopen zondag nog raakte Anderlecht thuis niet verder dan 0-0 tegen het eveneens noodlijdende Waasland-Beveren.

Vercauteren was in de jaren 80 één van de boegbeelden van de club. Hij werd vier keer kampioen met Anderlecht en won met paars-wit in 1983 ook de UEFA-cup. Datzelfde jaar won hij ook de Gouden schoen. Na zijn spelerscarrière werkte hij zich als assistent-trainer op tot hoofdcoach van Anderlecht. Hij loodste de Brusselaars naar twee landstitels op rij, in 2006 en in 2007.

Sinds februari was Vercauteren aan de slag als sportief adviseur bij tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven.