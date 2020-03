Frankrijk levert verdachte van steekpartij in Linkebeek uit

Op 13 februari werd een vrouw op de trein tussen het station van Sint-Genesius-Rode en Holleken in Linkebeek neergestoken. Een week later werd een verdachte, de ex-partner van de vrouw, opgepakt in Frankrijk. Gisteren is hij aan ons land uitgeleverd. “Hij zal door de politie en nadien door de onderzoeksrechter worden verhoord. De beslissing van de onderzoeksrechter zal, mits zijn akkoord, later nog worden meegedeeld", aldus het parket.