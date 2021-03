Fransman die kamermeisje om het leven bracht blijft in cel

De Brusselse raadkamer bevestigde de aanhouding van de 36-jarige Fransman die begin deze week een kamermeisje vermoordde in een hotel langs de Ring rond Brussel in Ruisbroek. De man was kort voordien ontsnapt uit een psychiatrische instelling in Frankrijk. Hij overnachtte zondag in het Best Western Hotel in Ruisbroek. ’s Morgens ging hij een 33-jarige medewerkster van het hotel uit Jette te lijf en sloeg hij haar het hoofd in.