Bijna 300 Vlaamse frituuruitbaters hebben de titel van ‘Erkend Friturist’ gekregen. Onder hen ook Frituur Leireken uit Merchtem. “Dat deze echte vakmannen in de kijker gezet worden, is volledig verdiend”, zegt Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen.

Frituur Leireken is een ‘Erkend Friturist’: “Zaak die ons goudgele erfgoed in ere houdt”

Over heel Vlaanderen kregen 300 frituuruitbaters de titel van ‘Erkend Friturist’, onze regio telt er 19. De erkenning toont aan wie echt op ambachtelijke wijze frieten bakt. “Nadat Vlaanderen in 2014 als eerste de frietkotcultuur erkende als Immaterieel Cultureel Erfgoed, erkent het nu ook als eerste het vakmanschap van de friturist. Dat zijn vakmannen die ons goudgele erfgoed in ere houden, want frieten bakken is inderdaad zowel een kunst als een vak”, zegt Bernard Lefèvre, voorzitter van Navefri, de nationale beroepsvereniging voor frituuruitbaters.

De erkenning is een kwaliteitslabel, want erkende frituristen moeten aan tal van voorwaarden voldoen. Zo moeten ze verse frieten gebruiken, moeten die een bepaalde lengte hebben en dubbel gebakken worden volgens de aangewezen temperaturen. “Ondanks de vele tegenslagen de voorbije jaren zijn vele frituristen passievol blijven gaan voor hun zaak. Dat deze echte vakmannen nu in de kijker gezet worden en worden erkend voor hun harde en ambachtelijke werk, is prachtig om te zien en volledig verdiend”, zegt Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen.