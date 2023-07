Fusie tussen Zonnestraal, De Valier en Eigen Thuis

De langverwachte fusie tussen Zonnestraal in Lennik, De Valier in Liedekerke en Eigen Thuis in Grimbergen is een feit. Vorige week gaven de drie zorgverstrekkers in onze regio definitief hun groen licht om te fusioneren. Ze opereren voortaan onder de vlag van Havinet, maar behouden elk hun naam en blijven lokaal verankerd.