Galmaarden, Gooik, Herne en Pepingen doven ’s nachts straatverlichting

Galmaarden, Gooik, Herne en Pepingen zijn na overleg met netbeheerder Fluvius tot een akkoord gekomen om vanaf 10 oktober tussen 23 uur en 5 uur de straatverlichting te doven. “Dat kan automatisch gestuurd worden vanuit het transformatorstation van Fluvius in Herfelingen. Dat station bedient het volledige grondgebied van de vier gemeenten”, klinkt het in een persbericht. “Er werd wel overeengekomen om op vrijdag- en zaterdagavond de lichten niet te doven.”

De gemeenten doven de lichten om kosten te besparen. “De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zette deze maatregel zelfs op nummer één omdat er ‘nood is aan snelle actie’. Andere maatregelen zijn moeilijker te realiseren doordat ze tijdsintensiever zijn en minder netto winst opleveren”, klinkt het bij de vier gemeenten. “Het doven heeft niet alleen een gunstig effect op de financiën, maar ook op het milieu en zorgt voor minder lichtvervuiling.”

De gemeenten denken niet dat de maatregel een impact zal hebben op de veiligheid. “Er is geen reden tot paniek. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn. In elk geval zullen de verschillende lokale besturen in samenwerking met politiezone Pajottenland de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw opvolgen”, klinkt het bij de Pajotse gemeenten.