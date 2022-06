Gandalf, Mathilda en Finn zijn de nieuwe sterren van de Kesterheide

Sinds kort grazen de Schotse Hooglanders Gandalf, Mathilda en hun kalfje Finn op de Kesterheide in Gooik. Dat levert niet alleen een mooi landschap op, het is ook goed voor de natuur. Want de dieren zorgen voor meer biodiversiteit.

De witte stier Gandalf en de zwarte koe Mathilda zijn Schotse hooglanders van Heilan Coo. De dieren graasden eerder al in het Liedekerkebos en langs een spoorwegberm in Schepdaal. Sinds ze hun kalfje Finn hebben vind je ze nu op de Kesterheide in Gooik. Heilan Coo en Natuurpunt gingen daarvoor een samenwerking aan.

“Vroeger hadden we een ploeg van Natuurpunt die alles moest maaien, maar omdat dan meteen alle gras weg was, bleek dat nefast te zijn voor de insecten,” licht Lieven Decrick van Natuurpunt Gooik toe. “Hooglanders grazen telkens in kleine stukjes, zo heb je altijd plaatsen waar lang gras en bloemen staan en plaatsen waar het gras kortgegeten is. Dat is voor de natuur erg interessant.”

“Hooglanders grazen bovendien ook in de hoogte,” vult Oona Asselman van Heilan Coo aan. “Ze snoeien heester en bomen, waardoor er meer plaats is voor bestaande en nieuwe vegetatie.” Met hun vacht nemen de Hooglanders ook zaden mee. Zo versterken ze de biodiversiteit.