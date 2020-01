Door een gaslek ter hoogte van Frituur Transport op de Assesteenweg in Ternat is deze voormiddag een deel van de steenweg een tijdlang afgesloten. De op- en afritten van de E40 werden eveneens afgesloten.

Gaslek bij werken in Ternat

Het gaslek ontstond vanochtend door een afgetrokken leiding tijdens de werken aan de Assesteenweg. Volgens de brandweer ging het om een blazend lek, wat vrij gevaarlijk is. De brandweer kreeg het lek na een half uur wel onder controle. Het verkeer dat vanuit Asse komt, werd aan de rotonde teruggestuurd of via de Industrielaan omgeleid. Verkeer komende vanuit de Essenestraat en vanuit Brussel werd omgeleid naar Ternat.

"Omdat het gaslek ontstond in een middendrukleiding van 4 bar, is er beperkt ontploffingsgevaar", aldus de gemeente Ternat. "De hangende mist en hoge luchtdruk van de laatste dagen veroorzaakt echter problemen, want hierdoor kan het gas niet makkelijk wegtrekken. De mensen van Fluxys kwamen ter plaatse, wachtten op de plannen van de leidingen en begonnen aan de herstelling."

Die begonnen een klein uur nadat het gaslek ontstond. Tijdens de werken werd de perimeter door de politie opgeheven, waardoor het verkeer opnieuw door kon rijden.