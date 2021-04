GC De Melkerij hoopt op versoepelingen: "overheid stuurt ons een negatief signaal"

Ook al komt er vanaf 8 mei het zogenaamde ‘buitenplan’ dat een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk moet maken, de culturele sector blijft wat op z’n honger zitten. Want voorstellingen binnen organiseren, is nog niet aan de orde. In Gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst reageert uitbater Billie Bulent moedeloos, al doet het Buitenplan hem ook wel dromen en hopen op meer.

Volgens de uitbater van de Melkerij toonde de culturele sector al begin dit schooljaar aan dat coronaveilig voorstellingen organiseren mogelijk is. Dat er nu binnen nog altijd niks georganiseerd mag worden, maakt hem moedeloos. “De overheid stuurt zo een negatief signaal naar de sector,” klinkt het. “Het lijkt alsof de overheid ons niet vertrouwt. Terwijl we echt ons best hebben gedaan. Dat mag niet vergeten worden,” aldus Bulent.

Gelukkig mogen er vanaf 8 mei àls de cijfers het toelaten wel buitenactiviteiten plaatsvinden met maximaal 50 mensen en doet Bulent dromen: “Mijn hoofd zit vol ideeën, ik heb de voorbije nachten amper geslapen.” De Melkerij staat dan ook klaar om concerten te tonen samen met C-Men, een lokale artiest. Ook wil het gemeenschapscentrum een Zomerbar openen, maar eerst moet het Overlegcomité nog duidelijkheid scheppen over de regels. “Vorige zomer ontvingen we zo 8.000 klanten, dat werd perfect geregistreerd. We hopen dan ook dat we groen licht krijgen, want cultuur en vrije tijd is ons allerbelangrijkste doel.”