Gedetineerde ontvlucht penitentiair verlof en pleegt reeks inbraken

De politie van Bergen heeft maandag een 34-jarige man opgepakt die gelinkt wordt aan acht inbraken en een winkeldiefstal in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg, eind vorig jaar. De man was na zijn penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis.

De man – een ex-inwoner van Sint-Genesius-Rode - was eerder al veroordeeld voor een reeks inbraken in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg. Hij zat daarvoor nog een celstraf uit, maar mocht af en toe de gevangenis verlaten. Maar op 7 november was de man na zijn penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis van Leuze-en-Hainaut. Volgens de politie begon hij niet veel later opnieuw met het plegen van inbraken.

De man wordt in onze regio gelinkt aan negen feiten: in Sint-Genesius-Rode zou hij hebben ingebroken in café Ons Parochiehuis, de gemeentelijke parochiezaal en een winkel voor grasmaaiers. Daarnaast wordt de man ook verdacht van een winkeldiefstal bij Colruyt in Alsemberg, de gemeente waar hij tot slot inbraken zou gepleegd hebben in brasserie De Pastorie, de lokalen van de Chiro, taverne Alzembar, cultuurcentrum De Meent en dansschool Pirouette.

De feiten werden gepleegd tussen 9 november en 15 december van vorig jaar. De man is daardoor mogelijk mee verantwoordelijk voor de inbraakplaag in de Zennevallei. Hij werd na verhoor opnieuw opgesloten in de gevangenis. Hij zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de nieuwe feiten.