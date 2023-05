Geen detentiehuis in sterrenhotel Falko

Er komt voorlopig dan toch geen detentiehuis in het Falko Hotel in Meise. De FOD Justitie heeft het project on hold gezet, schrijft Het Nieuwsblad. De overheid kocht het hotel een paar jaar geleden met de bedoeling er zo’n 50 gedetineerden in onder te brengen. Intussen heeft de FOD een nieuwe locatie op het oog.

De gemeente Meise was van meet af aan tegen de plannen van de FOD Justitie om van het voormalige viersterrenhotel een detentiehuis te maken. Een paar jaar en een petitie met meer dan 700 handtekeningen later ziet de overheid nu af van die locatie. “Er komt zeker een detentiehuis in het arrondissement en wel voor het einde van deze legislatuur,” zegt het kabinet van minister van Jusititie Vincent Van Quickenborne in de krant. “We hebben een ander, meer geschikt gebouw op het oog. Waar kunnen we nu nog niet zeggen.”