Geen gele kledij meer voor Lenniks gemeentepersoneel

De negentien medewerkers van de technische dienst zijn sinds deze week uitgedost in het rood. Toen ze onlangs zelf konden kiezen welke kleur hun nieuwe werkkledij zou hebben, kozen ze ervoor om niet langer in het geel gekleed te gaan. De felgele kleur trok blijkbaar heel wat insecten aan. En dus is het vanaf nu rood geworden. De werklieden moeten hun kledij voortaan ook niet meer zelf wassen. De gemeente koos namelijk voor een leasingcontract. De kledij wordt zo voortaan regelmatig opgehaald in gewassen door een extern bedrijf.