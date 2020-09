Geen Halle Schaatst dit jaar

Geen Halle Schaatst eind dit jaar dus. “De Nationale Veiligheidsraad kijkt niet ver vooruit en wij moeten nu volop bezig zijn met de organisatie”, zegt Frank Vannerom van Halle Events. ”Daarnaast is het nog koffiedik kijken onder welke voorwaarden er geschaatst kan worden en met hoeveel. Leveranciers vastleggen, bestellingen plaatsen, inschrijvingen opstarten, moesten of moeten in september gebeuren. Sponsoring in deze tijden is een moeilijk gegeven, zonder is het niet mogelijk.” Al die elementen hebben geleid tot de moeilijke beslissing om een sabbatjaar in te lassen voor Halle Schaatst.