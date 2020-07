Geen jaarmarkten in Dilbeek en Schepdaal

In Dilbeek en Schepdaal worden de jaarmarkten die in september en oktober gepland stonden, geannuleerd. Dat maken de gemeente en de betrokken jaarmarktencomités bekend. De huidige coronamaatregelen beperken de organisatie van de jaarmarkten zodanig, dat er niks anders op zat om de knoop door te hakken en te beslissen dat er dit jaar voor het eerst sinds decennia geen jaarmarkten zullen plaatsvinden.

In Schepdaal stond de 94ste editie van de jaarmarkt gepland op 19 september. In Dilbeek keek men uit naar de 73ste editie van de jaarmarkt op 5 oktober. Beide publiekstrekkers zijn nu geannuleerd. “In deze omstandigheden is het zowel voor de gemeentelijke verantwoordelijken als voor de jaarmarktcomités bijna onmogelijk om een gepaste regeling uit te werken,” aldus burgemeester Willy Segers (N-VA). “Uiteraard betreuren we onze beslissing ten zeerste, maar onze bekommernis om de volksgezondheid moet primeren.”

Alternatief

De jaarmarktcomités begrijpen de beslissing van het gemeentebestuur. “Uiteraard is dit een ontgoocheling voor ons, maar ook voor alle inwoners,” zegt Lodewijk De Mot, voorzitter van het jaarmarktcomité in Dilbeek. “Maar we tonen begrip voor deze beslissing. Op deze manier is het namelijk ook duidelijk voor iedereen.” De voorzitter van het Schepdaalse jaarmarktcomité Patrick Monstinckx bijft niet bij de pakken zitten: “mogelijk komt er nog een coronaproof-activiteit, afhankelijk van de financiële gevolgen van deze crisis. We zijn er echter van overtuigd dat het gemeentebestuur ons hierin zou willen steunen.”

Foto: archief