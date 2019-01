Geen kamperende ouders meer aan secundaire scholen in Zennevallei?

Heel wat secundaire scholen in de Zennevallei stappen over op een centraal aanmeldingssysteem. Kamperen aan de schoolpoort moet daardoor definitief tot het verleden behoren.

De voorbije jaren moesten ouders aan verschillende scholen in de Zennevallei kamperen om hun kind in te schrijven in het eerste jaar secundair onderwijs. Dat was onder meer het geval in het Sint-Victorinstituut in Alsemberg en het Heilig Hart & College in Halle. Enkele ouders schakelden zelf een deurwaarder in om alles vlot te laten verlopen.

Daar komt nu verandering in. Meer dan tien secundaire scholen werken vanaf volgend schooljaar op eigen initiatief met een centraal aanmeldingssysteem. Het gaat om alle secundaire scholen van Beersel en Halle, het GO! SIGO Lennik en het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode.