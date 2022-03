Geen klassen meer maar ‘instructieunits’ in Kompaz-school Zaventem

Er waait een frisse wind door de pedagogie én infrastructuur van GO! atheneum Zaventem. Om die wind kracht bij te zetten verandert de school van naam en huisstijl. Ze heet voortaan Kompaz. Met de Z van Zaventem en als baseline ‘samen richting kiezen’.

De eerste graad nam na de krokusvakantie zijn intrek in de innovatief vernieuwde westvleugel van de school. “Die nieuwbouw bestaat uit volledig nieuwe ruimtes”, zegt directeur Rob Caers. “Leerlingen gaan veel minder klassikaal les krijgen maar komen in ‘units’ terecht. Daar zijn instructielokalen met slimme digitale borden in voorzien maar ook een grote polyvalente ruimte waar ook aan grotere groepen les kan gegeven worden. Er zijn ook stilteruimtes en zelfs ‘podia’ waar de leerlingen kunnen op zitten om hun werk te maken.”

Bedoeling is dat leerlingen veel meer hun eigen werk gaan regelen en dat je groepen kan differentiëren. “Leerlingen die meer lestijd nodig hebben kan je ook de tijd geven om meer instructie te krijgen. Zij die het allemaal begrepen hebben, hoeven dan weer hun tijd niet te verdoen en kunnen de instructieruimte verlaten om aan iets anders te werken waar ze minder goed in zijn. Op die manier blijft er meer tijd over. Leerkrachten kunnen ook flexibeler samenwerken.” Voorlopig is het systeem beperkt tot de eerste graad, goed voor elf klassen en 164 leerlingen.

De eerste indrukken zijn alvast positief. “De leerlingen vinden het geweldig dat ze op een podium kunnen gaan zitten, dat ze in stille hoeken kunnen gaan zitten, dat ze zelfstandig kunnen werken en geen tijd hoeven te verliezen. De leerkrachten zijn enthousiast maar aan de andere kant soms ook wat afwachtend. Het is wel een hele verandering tegenover het klassieke lesgeven aan een ganse groep. Dat vergt enige aanpassing en zij moeten daar ook in groeien. Maar zij worden daarin begeleid en volgen ook bijscholingen. Iedereen vindt dit wel de juiste weg om in te slaan op lange termijn.”

Caers benadrukt ook dat één en ander niet overdreven wordt. “Het is niet zo dat alle structuur overboord gegooid wordt. Het is niet van ‘waai maar binnen en ga maar buiten als je wil’. Ze gaan wel veel meer moeten inschatten van wat ze al onder de knie hebben, waardoor ze al aan iets anders kunnen beginnen, en wat niet. Maar da’s een proces.”