Geen lage-emissiezone in Halle

In een lage-emissiezone mogen zwaar vervuilende wagens het stadscentrum niet in, tenzij ze een vergoeding betalen. Overtreed je de regels, dan riskeer je een zware verkeersboete. Steden en gemeenten voeren de lage emissiezone in om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar verdienen tegelijkertijd een aardig centje aan de zone.

In onze regio zouden Vilvoorde en Kraainem overwegen een lage-emissiezone in te voeren. In verschillende media stond ook de stad Halle, maar zij ontkennen formeel aan zo'n zone te werken. "We begrijpen niet vanwaar deze informatie komt. Dit nieuwsbericht klopt niet, het is uit de lucht gegrepen. Voorlopig zijn er ook geen plannen in die richting", zegt Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen).

Het voorstel lag wel op tafel tijdens de opmaak van de meerjarenplanning van de stad Halle. "Maar het werd meteen afgevoerd. Het is niet democratisch omdat je mensen die zich geen nieuwe wagen kunnen veroorloven zou straffen als ze Halle willen bezoeken", besluit Vandenbroucke.