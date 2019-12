Geen milieubelasting meer in Gooik, wel duurdere afvalzakken

Gooikenaren betaalden tot dit jaar 30 euro milieubelasting per gezin en 15 euro per alleenstaande. “Die kost valt vanaf volgend jaar volledig weg. In ruil daarvoor wil de gemeente de prijs voor een grote huisvuilzak optrekken van 1,2 naar 2 euro”, legt Simon De Boek, schepen van Milieu uit. “Wie verstandig de afvalstroom scheidt naar de juiste zak, zal er ook financieel beter van worden. We houden er rekening mee dat grote gezinnen, zeker met kinderen in de pampers, meer restafval produceren dan gemiddeld. Daarom krijgen gezinnen met 3 of meer kinderen een gratis rol afvalzakken.” Dat geldt ook voor onthaalouders en mensen met incontinentie. “Het plan van Gooik past binnen de strategie van intercommunale Intradura om in 2021 een gelijkvormige huisvuilzak voor de hele streek te verdelen”, aldus De Boeck. “Vanaf dan zal de rode restafvalzak van de gemeente uit het straatbeeld verdwijnen en zou de prijs over het hele werkingsgebied 2 euro per afvalzak bedragen. Gooik kiest ervoor om deze tariefwijziging meteen bij de start van het nieuwe meerjarenplan alvast door te voeren.”