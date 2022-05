Geen mondmasker meer op openbaar vervoer

Vanaf maandag moet je geen mondmasker meer dragen op bus, trein of tram. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Alleen bij de dokter, in het ziekenhuis of bij de apotheker blijft een mondmasker verplicht.

Het was de eerste keer sinds 4 maart dat er een Overlegcomité plaatsvond. De laatste maatregelen gaan al enige tijd beetje bij beetje op de schop. Zo moet je vanaf maandag geen mondmasker dragen op het openbaar vervoer. “Uiteraard blijft het de keuze van iedereen om het wel te dragen als ze dat willen. Ook de plastiek beschermfolie en maatregelen tussen in de voertuigen van De Lijn verdwijnen. Reizigers zullen weldra weer vooraan via de chauffeur opstappen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Enkel op plaatsen waar zieke of zwakkere mensen komen, blijft het mondmasker verplicht. Het gaat dan om het ziekenhuis, bij de dokter of in de apotheek. Als je een geliefde bezoekt in een woonzorgcentra, is een mondmasker ook niet meer nodig. “We brengen de glimlach van de mensen helemaal terug. Alleen tijdens zorgcontacten door personeel in de blijven we kiezen voor veiligheid van onze zieken en meest kwetsbaren en moet het mondmasker aan”, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits.

Verder wordt verdwijnt ook het PLF voor landen buiten de Schengenzone. De coronabarometer, die al enige tijd op geel stond, wordt gedeactiveerd.