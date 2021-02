Geen nieuwe besmettingen in De Plataan, buitenschoolse activiteiten wel nog verboden

De uitgebreide testing van leerlingen en leerkrachten van De Plataan in Merchtem hebben geen extra besmettingen aan het licht gebracht. De leerlingen die vorige week uit voorzorg in quarantaine werden geplaatst, mogen woensdag opnieuw naar school. Buitenschoolse activiteiten blijven wel nog een week verboden.

Zo’n 40-tal leerlingen, hun ouders en leerkrachten werden in quarantaine geplaatst na een reeks besmettingen op basisschool De Plataan in Merchtem. Veertien leerlingen en een leerkracht testten er positief. Uitgebreide testing van de andere leerlingen brachten geen extra besmettingen aan het licht. Zij die negatief testten mogen woensdag opnieuw naar school. Buitenschoolse activiteiten onder de 12 jaar zijn deze week wel nog verboden.

"We doen dat eerder uit voorzorg. We zien toch dat het virus rondgaat bij de kinderen onder de twaalf 12 jaar. Ook onze buurgemeenten kampen met een aantal uitbraken", zegt burgemeester Maarten Mast. "Het was na verloop van tijd voor niemand nog duidelijk. Klassen met besmette kinderen in quarantaine, kinderen thuis die eigenlijk niet besmet zijn, enzovoort. We hebben voor de duidelijkheid gekozen: even tien dagen geen activiteiten en daarna kan alles terug voor kinderen onder de twaalf jaar."