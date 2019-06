Geen obstakels meer voor megagevangenis Haren

De bouw van de megagevangenis in Haren, vlakbij de grens met Diegem (Machelen) komt nu wel zeer dichtbij. Een tweet van minister van justitie Koen Geens (CD&V) leert dat de Raad van State de laatste beroepen heeft verworpen.

“De bouw van de gevangenis van Haren zit op veilig, de laatste beroepen bij de Raad van State zijn verworpen,” zo luidt de letterlijke tweet van minister van Justitie Koen Geens. De Raad van State behandelde deze week een beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en oordeelde dat de bouw van het complex geen hindernis vormt voor de stedenbouwkundige aspecten in de gewestelijke plannen. Ook de bezwaren inzake gevolgen voor de mobiliteit en de natuurlijke omgeving werden van tafel geveegd.

De gevangenis in Haren moet plaats bieden aan bijna 1.200 gevangenen. De start van de bouw ervan was eigenlijk al bedoeld voor 2015. Zonder verdere euvelen zou het gevangeniscomplex klaar kunnen zijn in 2022. Wellicht zullen de verouderde gevangenissen van Vorst, Berkendaal en Sint-Gillis dan voorgoed sluiten.