Damien Thiéry was lijstduwer voor de MR in de kieskring Brussel-Hoofdstad. Hij haalde 5.274 voorkeurstemmen, dat zijn er ruim 2500 minder dan vijf jaar geleden en niet genoeg om één van de drie behaalde zetels te veroveren. Damien Thiéry zat 9 jaar in de Kamer. In 2010 raakte hij verkozen op een lijst van het FDF, maar drie jaar later stapte hij over naar de MR. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar kwam Thiery in zijn thuisgemeente Linkebeek ook al in de oppositie terecht.