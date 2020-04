Geen pudding meer van Greta, maar traiteur bezorgt laatste potjes

De voorbije weken maakte Greta meer dan vierduizend dessertjes: puddings of mousses met allerlei smaken: koffie, mango, kiwi, aardbei,… Geen werk was Greta te min om de vele zorg- en hulpverleners die in deze coronacrisis extra hard moeten werken een hart onder de riem te steken. Zo bracht ze ook de politie een tijd geleden een resem puddingpotjes. Uitgerekend van hen kreeg Greta te horen dat ze haar goeie daden niet meer voort mag zetten. “De politie belde me op om te zeggen dat ik er mee moest stoppen, nadat ze op mijn Facebook hadden gezien dat ik al bij 76 personen langs was geweest om pudding te brengen,” legt ze uit.

Toestemming en richtlijnen

Volgens de politie zijn Greta’s verplaatsingen niet essentieel. Nochtans kreeg ze meermaals de toestemming van de burgemeester en hield ze rekening met de veiligheidsmaatregelen. “Ik zet de doos pudding neer zonder die zelf te overhandigen. Ik draag handschoenen, een masker en belde zelfs naar de Covid-lijn om te vragen hoe ik te werk moest gaan om de potjes hygiënisch te houden.”

Helaas, de pudding moet nu thuisblijven. En dat komt hard aan: “het eerste moment denk je dat het niet waar is wat ze zeggen. Daarna krijg je echt een klop, want je beseft dat je de mensen niet meer gelukkig kan maken. Ik heb echt een paar tranen moeten wegpinken en heb het er eigenlijk nog altijd moeilijk mee,” aldus Greta.

Traiteur levert

Vandaag blijken de resterende potjes pudding echter gered. Een traiteur uit de buurt haalde de potjes op en zal ze uitdelen tijdens de dagelijkse leveringsronde.