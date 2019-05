In Drogenbos wordt voor het vijfde opeenvolgde jaar geen regenboogvlag opgehangen aan het gemeentehuis. De vlag staat symbool voor diversiteit en respect voor iedereen en wordt in heel wat steden en gemeenten traditioneel gehesen in de maand mei, in aanloop van de dag tegen homofobie.

Geen regenboogvlag in Drogenbos: oppositie verlaat raadszaal

Sinds 2015 stemt de gemeenteraad van Drogenbos tegen het hijsen van de regenboogvlag. Daarmee is de faciliteitengemeente één van de twee gemeenten in Vlaanderen en Brussel die de vlag weigert uit te hangen. Ook in Kraainem wordt de regenboogvlag niet uitgehangen.

“Dit jaar is er echter een grens overschreden,” klinkt het bij Steve Roobaert (go1620) van de oppositite. “De voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester weigerden de stemming van de motie.” Hierop verlieten alle gemeenteraadsleden van go1620 en UF de zitting. “Een oppositie moet zijn rol kunnen spelen en in staat zijn om alle onderwerpen met betrekking op het leven van de Drogenbossenaren te bespreken en te stemmen, zonder taboes,” aldus Roobaert.

De oppositiepartijen zullen de kwestie rapporteren aan de gouverneur van Vlaams-Brabant. Ze vinden de situatie ondemocratisch.

Reactie burgemeester

In een reactie motiveert burgemeester Alexis Calmeyn (DrogenbosPlus) deze beslissing met verwijzing naar de neutraliteit van openbare gebouwen. "Wij staan echter 300 procent achter de boodschap", aldus Calmeyn. "We ondersteunen de boodschap van deze Internationale Dag volledig, maar willen omwille van de neutraliteit geen dergelijke vlaggen aan openbare gebouwen. Wel hebben we drie regenboogvlaggen opgehangen aan het museum."