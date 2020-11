Geike Arnaert keert terug naar Hooverphonic

Zangeres Geike Arnaert uit Sint-Pieters-Leeuw keert terug naar Hooverphonic. Arnaert was tussen 1997 en 2008 al de zangeres van de Belgische band. "The Magnificent Three are back”, klinkt het in een persbericht.

Geike Arnaert besloot in 2008 de band te verlaten om haar eigen muzikale richting uit te gaan. Twaalf jaar later keert ze terug naar Hooverphonic. Samen met muzikale partners Alex Callier en Raymond Geerts scoorde ze onder meer de monsterhit 'Mad About You'. Met de komst van Arnaert neemt de band ook na 2,5 jaar afscheid van zangeres Luka Cruysberghs. Voor Geike voelt de onverwachte terugkeer als thuiskomen.

“We wilden samen de twintigste verjaardag van de plaat The Magnificent Tree vieren. Gewoon erover praten, riep al heel veel fijne herinneringen op. Het is een vreemde sensatie. Ik stap er met heel veel plezier terug in. Hoe de fans gaan reageren, weet ik niet. Maar het voelt echt goed voor mezelf. Ik ga opnieuw mijn eigen verhaal leggen in de nummers”, aldus de West-Vlaamse zangeres die zich in de Vlaamse Rand rond Brussel gesetteld heeft.

Foto: © Willy Vanderperre voor Universal