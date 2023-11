Gemeente geeft negatief advies voor megalomaan logistiek centrum langs Woluwedal: “Voorgestelde ontwerp past niet in omgeving”

De projectaanvraag geldt voor de hoek van het Woluwedal met de Grote Kloosterstraat. “Er is sprake van 375 vrachtwagens per dag, maar dat is een veronderstelling van de ontwikkelaar. We vrezen dat het er 1.000 kunnen zijn”, klonk het eerder al ongerust bij de bewoners. “Het kruispunt is nu al verzadigd. Het gevolg is dat het hier zowel ’s ochtends als ’s avonds een verkeersinfarct zal worden en inwoners hun dorp niet meer in of uit geraken. Dit project is megalomaan en moet tenminste gehalveerd worden.”

Het schepencollege volgt de buurtbewoners en geeft een negatief advies. “Het voorgestelde ontwerp past niet in de onmiddellijke omgeving”, valt er te lezen. “Dit project genereert negatieve effecten op het vlak van mobiliteit. Het aantal bijkomende verkeersbewegingen zal de veiligheid van de fietssnelweg aan het kruispunt onder druk zetten. Voor het vrachtverkeer moet er meer duidelijkheid betreffende een lichtenregeling en andere beheersmaatregelen om een verkeerscongestie te verminderen.”

Langsheen de holle weg wordt een natuurlijke groene berm van 4 met er hoog voorzien als geluidsbarrière. De gemeente wil dat het groenscherm dichter bij de geluidsbron wordt geplaatst. “De effecten en maatregelen inzake geluid zijn ook onvoldoende beschreven”, klinkt het.

Het gevraagde gebouwencomplex is met een hoogte van 36 m volgens het college ook niet in verhouding met de kleinschalige woningen en andere gebouwen in de onmiddellijke omgeving. “Aangezien het onduidelijk is welke exploitant het bedrijfsgebouw zal uitbaten, is het bovendien niet mogelijk concrete uitspraken te doen over de effecten inzake mobiliteit, milieu en overlast.”

De komende weken zal de provincie beslissen of het project er mag komen.