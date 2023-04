Gemeente Lennik stelt nieuwe fiets- en wandelroutes voor

De toeristische dienst van Lennik zet nieuwe fiets- en wandelroutes in de kijker nu de eerste zonnestralen weer tevoorschijn komen. Van elke wandeling of fietstocht vind je een korte omschrijving van het traject, het vertrekpunt, de knooppunten en de digitale kaart op de website van de gemeente Lennik. Om optimaal te genieten van de verschillende routes, werden enkele rustplekjes in Sint-Martens-Lennik recent vernieuwd.

Wandelaars kunnen genieten van vier nieuwe routes. De Groen Gaasbeekwandeling, de Slagvijverbeekwandeling en de Akkernatuurwandeling starten in Gaasbeek. De Zwijnenbergwandeling vang je aan in Sint-Martens-Lennik. De tochten brengen je via landelijke wegen naar mooie dorpspleintjes, valleien, gezellige marktjes, kastelen en typische dorpcafés waar je even kan pauzeren om van verschillende streekbieren te proeven. De routes zorgen voor wandelplezier van 7 tot 12 kilometer.

Voor fietsfanaten is er een route van 44 kilometer die je langs verschillende pittoreske, kleine dorpjes brengt, zoals bijvoorbeeld Eizeringen, Gaasbeek, Oudenaken en Edingen. De startplaats van deze fietsroute is op de parking van het kasteel van Gaasbeek. Voor wie tijdens de tochten graag even een pauze neemt, zijn er enkele rustplekjes vernieuwd in de Donkerstraat, achter het Waterhof en aan het speelplein van Sint-Martens-Lennik.