Gemeente Zemst beslist: Dierenopvangcentrum moet de deuren sluiten

De gemeente Zemst stopt de samenwerking met Dierenopvangcentrum Zemst. Dat meldt de gemeente in een aangetekende brief. Eind mei moet het centrum de deuren sluiten. “Wij dachten dat de schepen van Dierenwelzijn het beste voorhad met de dieren,” klinkt het bij het centrum. Een paar weken geleden stelde Zemst het dierenopvangcentrum al in gebreke na klachten over de interne werking en de uitbater.