Gemeentebestuur wil oud-gemeentehuis Groot-Bijgaarden verkopen

Het gebouw in het centrum van Groot-Bijgaarden is sinds 1940 beschermd. Het deed de voorbije jaren dienst als stek voor onder meer de cultuurdienst en het OCMW. Sinds een aantal jaar staat het oud-gemeentehuis leeg. Het gemeentebestuur overweegt al een hele tijd om het openbaar te verkopen en wil binnenkort de knoop doorhakken. Als het wordt verkocht, wil de gemeente daar wel bepaalde voorwaarden aan koppelen. De mogelijke verkoop van het gebouw is niet naar de zin van oppositiepartij CD&V. Die vindt dat het gemeentebestuur het gebouw niet zo maar mag uit handen geven. Te meer omdat er een muziekacademie gehuisvest is in het aanpalende gebouw, dat wellicht mee zou verkocht worden.