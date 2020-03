Gemeentehuis Ternat blijft dicht in strijd tegen corona

De gemeente Ternat neemt de drastische maatregel om de veiligheid van z'n inwoners en medewerkers te garanderen. "Het gemeentehuis en andere gemeentelijke diensten gaan dicht, maar we blijven wel bereikbaar", aldus de gemeente Ternat. "We werken voorlopig online en telefonisch. Alleen voor héél dringende zaken, die niet via e-mail of telefoon kunnen, kan je een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken of in het Sociaal Huis."

Verder roept Ternat z'n inwoners om zich aan alle social distancing-regels te houden, zoals anderhalve meter afstand houden van elkaar. "Alleen zo kunnen we de strijd tegen corona samen winnen", besluit de gemeente Ternat.