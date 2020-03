Gemeentelijke feestzaal Bever eindelijk klaar

Toen in 2013 zaal Cosmos de deuren sloot, ging Bever op zoek naar een locatie voor een nieuwe gemeentelijke feestzaal. Intussen werd een tijdelijke zaal ingericht in gehucht Akrenbos. Na jaren zoeken vond de gemeente achter het gemeentehuis een geschikte locatie om de zaal te bouwen, maar nog was de lijdensweg niet achter de rug.

Bever zette namelijk de samenwerking met intercommunale Haviland stop omdat die te duur was en nam de bouw zelf in handen. Gemeentearbeiders namen de taak op zich om de feestzaal te bouwen. Nadien lag de bouw maandenlang stil omdat een buurtbewoner klacht indiende tegen de plannen.

Nu is de gemeentelijke evenementenzaal toch eindelijk klaar. De zaal beschikt over 175 zitplaatsen. Er is een keuken, een koelcel, een technisch lokaal en er zijn ook twee bergingsruimten. De roodbruine gevelstenen sluiten aan bij de 'look' van het gemeentehuis.