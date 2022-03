Gemeenten gaan opnieuw de strijd aan tegen zwerfvuil

Beersel, Halle, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw bundelen de krachten in de strijd tegen zwerfvuil. Voor de zevende keer starten ze een sensibiliseringscampagne waarmee ze de inwoners van de gemeenten oproepen om vijf minuutjes tijd vrij te maken om rondslingerende blikjes, papiertjes, peuken en ander afval in hun straat op te ruimen.

Als iedereen zijn straat mee helpt opruimen is heel de gemeente in een handomdraai schoon. Dat is de boodschap die Dilbeek, Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw samen met de afvalintercommunale Intradura uitdragen. “Zwerfvuil stopt niet bij de gemeentegrenzen”, zegt Frieda Van Roy van afvalintercommunale Intradura. “Daarom hebben we de krachten gebundeld en gaan de vier gemeenten samen het zwerfvuil opruimen. Op die manier kunnen we in een veel groter gebied afval opruimen.”

Met onder meer een filmpje, flyers en affiches wordt geprobeerd om zoveel mogelijk volk te mobiliseren in de strijd tegen het zwerfvuil. De actie ‘Op 5 minuten alle straten proper’ loopt tot en met 24 april, maar het is wel de bedoeling dat ook daarna nog zoveel mogelijk vrijwilligers aan de slag blijven.