Gemeenten mogen GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen

In Vlaanderen mogen dat lokale besturen voortaan zelf lichte snelheidsovertredingen beboeten. Met die maatregel wil de Vlaamse regering de verkeersveiligheid in verhogen in onze gemeenten in het algemeen en in het bijzonder in de schoolomgevingen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) en haar collega van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kwamen vanochtend aan bassischool Kaleido in Vilvoorde toelichting geven.

In basisschool Kaleido, op de hoek van de Leuvensestraat en de Campionlei in Vilvoorde, lopen elke dag meer vierhonderd kinderen school. Ze komen toe te voet, per fiets of met de step, maar velen worden vanuit de auto gedropt voor de schoolpoort. Maar dat dagelijkse ritueel verloopt niet altijd even veilig. "Mensen rijden hier vaak veel te snel”, zegt directeur Birgit Turf. “Je mag hier maar 30 per uur rijden maar toch horen we hier vaak mensen met piepende banden optrekken.” Die gevaarlijke situaties wil de Vlaamse overheid krachtdadig aanpakken. "Lokale besturen kunnen voortaan GAS-boetes uitschrijven wanneer mensen te hard rijden in zones waar 30 of 50 kilometer per uur geldt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Het vaststellen van de overtredingen moet gebeuren door een automatische camera. Dat is een aanzienlijke kost voor de lokale besturen maar het nieuwe Vlaamse decreet laat hen toe de opbrengsten van de GAS-boetes zelf te besteden. "Tot nu konden gemeenten investeren in bijvoorbeeld flitscamera's op hun gemeentewegen om een zone 30 te controleren”, zegt Vilvoords schepen Jo De Ro (Open VLD). “Alleen gingen de boetes daarvan naar het verkeersboetefonds van de federale overheid. Die middelen komen nu via GAS-boetes naar de gemeenten en die kunnen ze investeren in verkeersveiligheid door bijvoorbeeld extra trajectcontroles of extra flitscamera's in de buurt van scholen te plaatsen." Maar de Vlaamse overheid moedigt de gemeenten tegelijkertijd aan om met de opbrengsten van de GAS-boetes ook plaatselijke klimaatdoelstellingen te verwezenlijken zoals het stimuleren van het renoveren van woningen en het vergroenen van de gemeenten.