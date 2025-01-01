Turbo Cross met Average Rob ruilt Diegem in voor Hofstade: “Groter, wilder en spectaculairder”

Tijdens de Turbo Cross nemen nemen influencers en andere beroemdheden het in duo tegen elkaar. Dit jaar zullen er niet één, maar vier Turbo-crossen gereden worden. “We hebben geluisterd naar de feedback van de voorbije edities”, klinkt het. “Daarom rijden we nu in vier categorieën: bekende vrouwen, bekende mannen, mannelijke atleten en vrouwelijke atleten. Het parcours wordt ook korter, maar met meer rondjes. We krijgen meer tijd om er echt ons ding van te maken."

Ook de locatie van de Turbo Cross verandert. Niet meer zoals de voorbije edities in Diegem, maar op 22 december op en rond het strand van Hofstade. Na 17 jaar afwezigheid wordt daar opnieuw de Plagecross gereden, die deel uitmaakt van de X2O Badkamers Trofee. Van zodra de elitemannen over de finishlijn zijn gereden, krijgt het parcours een kleine make-over en kan de Turbo Cross beginnen.

“Het wordt groter, wilder en spectaculairder”, zegt de organisatie in een persbericht. “Met nieuwe spelregels en nieuwe hindernissen. Wie meedoet, blijft voorlopig nog geheim. Maar het gaat om deelnemers die zich niet laten afschrikken door modder, zand en water.”