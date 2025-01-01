Avondcross in Diegem

Turbo Cross met Average Rob ruilt Diegem in voor Hofstade: “Groter, wilder en spectaculairder”

Internetfenomeen Average Rob organiseert eind dit jaar een derde editie van de Turbo Cross. Niet zoals de voorbije edities in Diegem, maar wel in het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade. De Turbo Cross vindt plaats op 22 december.

Tijdens de Turbo Cross nemen nemen influencers en andere beroemdheden het in duo tegen elkaar. Dit jaar zullen er niet één, maar vier Turbo-crossen gereden worden. “We hebben geluisterd naar de feedback van de voorbije edities”, klinkt het. “Daarom rijden we nu in vier categorieën: bekende vrouwen, bekende mannen, mannelijke atleten en vrouwelijke atleten. Het parcours wordt ook korter, maar met meer rondjes. We krijgen meer tijd om er echt ons ding van te maken."

Ook de locatie van de Turbo Cross verandert. Niet meer zoals de voorbije edities in Diegem, maar op 22 december op en rond het strand van Hofstade. Na 17 jaar afwezigheid wordt daar opnieuw de Plagecross gereden, die deel uitmaakt van de X2O Badkamers Trofee. Van zodra de elitemannen over de finishlijn zijn gereden, krijgt het parcours een kleine make-over en kan de Turbo Cross beginnen.

“Het wordt groter, wilder en spectaculairder”, zegt de organisatie in een persbericht. “Met nieuwe spelregels en nieuwe hindernissen. Wie meedoet, blijft voorlopig nog geheim. Maar het gaat om deelnemers die zich niet laten afschrikken door modder, zand en water.”

Meest bekeken

Avondcross in Diegem
Sport

Turbo Cross met Average Rob ruilt Diegem in voor Hofstade: “Groter, wilder en spectaculairder”

Samenleving

Campus W deels gesloten door bedwantsen: “Tijdelijk onderdak voorzien voor getroffen bewoners”

Het waterrad van de Oyenbrugmolen
Cultuur
Samenleving

Drie monumenten in Vlaams-Brabant krijgen subsidies voor ombouw tot woningen

don 30 okt
Kunstwerk op de expo van Zonnelied voor Week van de Verbeelding
Cultuur
Samenleving

Zonnelied, Groenenberg en Kasteel van Gaasbeek slaan opnieuw handen in elkaar voor Week van de Verbeelding

don 30 okt
Samenleving
Justitie

Vlaamse Volksbeweging dagvaardt voor het eerst ziekenhuis in Brussel voor schenden taalwet

din 28 okt

Meer nieuws uit de regio

Groen

Rudolf maakt zijn tuin klaar voor de winter: “Bladeren en takken laat je best liggen”

din 28 okt
Justitie

Seriemoordenaar Renaud Hardy wordt overgeplaatst na gewelddadig incident in gevangenis van Merksplas

vrij 24 okt
Samenleving
Politiek

Zemst draagt rioolbeheer over aan De Watergroep: “Te weinig expertise als gemeente”

vrij 24 okt
Justitiepaleis Brussel
Justitie

Vader riskeert 6 jaar cel voor jarenlang seksueel misbruik van dochter

zat 18 okt
Het Rubensfeest aan kasteel 'Het Steen' in Elewijt
Cultuur

Rubensfeest Elewijt is voorbode van renovatie kasteel 'Het Steen'

maa 13 okt