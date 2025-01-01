Notarissen en immokantoren in Lennik moeten anderstaligen mee overtuigen van het belang van Nederlands: “Alle beetjes helpen”

Het gebruik van de brochures komt er op voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh en werd onlangs goedgekeurd door de gemeenteraad. “Daar zal concrete informatie in staan over onze gemeente, over het Nederlandstalige karakter van onze gemeente en over het feit dat we willen dat mensen die anderstalig zijn de Nederlandse taal leren”, zegt burgemeester Irina De Knop. “Ik denk dat we alle communicatiekanalen en instrumenten moeten gebruiken om die mensen te bereiken. Vele beetjes maken een groot. Het is natuurlijk nodig, in een context waarin anderstaligheid groeit, de bevolking aangroeit en dan is het belangrijk dat we mensen blijven informeren.”

N-VA+ had eerder ook al gewezen op de toename van anderstalige reclame en signalisatie in het straatbeeld en stelde voor een samenwerking op te starten met immokantoren en notarissen, naar het voorbeeld van andere gemeenten in de Vlaamse Rand. “Zij vormen immers vaak het eerste contactpunt voor wie zich in Lennik wil vestigen. Dankzij het goedgekeurde voorstel zullen deze kantoren voortaan de brochures kunnen meegeven aan geïnteresseerde kopers en nieuwe inwoners”, zegt gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh. “De gemeente zet hiermee een positieve stap zet om het gebruik van het Nederlands te versterken en het Vlaams karakter van Lennik te bevestigen.”