Schade na de brand in het recyclagepark van Incovo in Machelen

Recyclagepark Machelen opnieuw open vanaf dinsdag: "Keihard gewerkt"

Vanaf dinsdag 4 november gaat het recyclagepark in Machelen opnieuw open. Al de brandresten zijn dan opgeruimd.

Op 21 oktober woedt een brand in het recyclagepark van intercommunale Incovo in Machelen. Een vijftigtal afvalcontainers gaat in vlammen op. De oorzaak: smeulende lithiumbatterijen bij het elektronisch afval.

De brandweer heeft de vlammen snel onder controle gekregen, maar de intercommunale houdt het recyclagepark gesloten tot de brandresten volledig zijn opgeruimd. Machelaars kunnen in de tussentijd terecht in de recyclageparken van omliggende gemeenten.

Na verschillende datums naar voren te hebben geschoven, is het dinsdag eindelijk zover. "Er is keihard gewerkt, gepoetst en opgeruimd", laat de intercommunale via sociale media weten. "Dankzij die inspanningen kunnen we het park weer volledig en veilig openen. Bedankt aan iedereen voor het begrip en geduld. We verwelkomen jullie graag opnieuw vanaf dinsdag!"

