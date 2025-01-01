RSCA Futsal doet zichzelf de das om tegen Gliwice: “Veel te weinig kwaliteit getoond"

RSCA Futsal vatte de Europese campagne aan met een cruciaal duel tegen de Poolse gastheer Gliwice. De wedstrijd werd bijgewoond door meer dan 10.000 fans, een bezoekersrecord in de Champions League in deze fase van de competitie. Maar na amper vier minuten krijgt RSCA Futsal het thuisspubliek muisstil. Panes vindt de vrijstaande Raul, die de 1-0 tegen de touwen knalt. Daarna de herstellen de Polen het evenwicht, ook in scoreverloop. De eerste noemenswaardige kans van Gliwice gaat meteen binnen. Pegacha verschalkt Deivao in de korte hoek. Dat is meteen ook de ruststand.

De tweede helft is nog maar net onderweg toen doelman Deivao de mist inging. Hij wil een terugspeelbal van Rangel met de borst controleren, maar devieert het leer zomaar in eigen doel. Edu komt niet veel later dicht bij de gelijkmaker, maar treft de paal. Daarna blijft het spel op en neer golven. Met nog vier minuten te gaan neemt Rakic de rol van vliegende keeper op zich. Paars-wit probeert geduldig de Poolse verdedigingsgordel uit verband te spelen. Grello krijgt nog een prima kans op de 2-2, maar doelman Widuch houdt zijn team overeind. Paars-wit moet het hoofd buigen en moet vandaag vol aan de bak tegen Cartagena.

“Ik vond de eerste helft eigenlijk niet goed”, zegt algemeen manager Lieven Baert. “Ik snap ook niet waarom we zo ver zijn ingezakt. We weten dat Gliwice een heel stevige ploeg is die moeilijk te ontwrichten is. Dan moet je vooral zorgen dat je niet achterkomt tegen de Polen en net dat hebben we onszelf aangedaan. Maar we hebben er veel te weinig tegen over kunnen zetten en vandaag onze kwaliteiten niet getoond. Het spel van Cartagena ligt ons beter, maar hun niveau ligt tegelijkertijd veel hoger dan dat van de Polen. We gaan dus echt wel beter moeten doen.”

Ook de spelers likten na het laatste fluitsignaal hun wonden. “We wisten vooraf dat de partij tegen Gliwice cruciaal kon zijn met het oog op de tweede plaats. Dankzij de snelle goal zaten we meteen goed in de wedstrijd. Daarna waren we minstens de evenknie van Gliwice, maar kleine details hebben ons vandaag genekt. Het is nu zaak om de knop snel om te draaien en klaar te zijn voor Cartagena”, zegt Raul Jimenez.