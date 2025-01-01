Kunstwerk op de expo van Zonnelied voor Week van de Verbeelding

Zonnelied, Groenenberg en Kasteel van Gaasbeek slaan opnieuw handen in elkaar voor Week van de Verbeelding

In Kasteel Groenenberg loopt nog tot en met zondag een tentoonstelling van vzw Zonnelied voor de Week van de Verbeelding. Dat is een samenwerking tussen Zonnelied, Domein Groenenberg en het Kasteel van Gaasbeek. Zonnelied is een organisatie voor mensen met een beperking en liet haar gasten creatief aan de slag gaan. Het resultaat zijn ware kunstwerkjes.

Zonnelied heeft vijf beeldende ateliers waar de mensen die er wonen en over de vloer komen aan de slag kunnen. "Zij hebben het talent om alle filters buiten te houden en vanuit zichzelf een werk te creëren. Dat maakt het resultaat bijzonder persoonlijk en authentiek. Bovendien werkt het therapeutisch voor onze gasten en is dit een zinvolle dagbesteding," licht diensthoofd van Zonnelied Nadine De Brouwer toe.

De bewoners en gasten van Zonnelied zijn niet alleen de kunstenaars die tentoonstellen, maar ook de gastheren en -vrouwen van de expo. "Zo kan je als bezoeker echt in gesprek met hen gaan en te horen krijgen hoe en waarom ze hun kunstwerk gemaakt hebben en wat ze ermee bedoelen," vervolgt De Brouwer.

De expo blijft nog staan tot en met zondag 2 november. In de museumshop van het Kasteel van Gaasbeek vind je ook kunstwerkjes die je kan kopen. "Sinds juli zijn er drie kasten in de shop voorbehouden voor de Zonnelied-collectie."

Programma Week van de Verbeelding
