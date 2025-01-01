Elf Halse handelaars worden toegankelijker: "Dankzij het Burgerbudget"

Waar mogelijk voorzien Toegankelijk Halle en Dito oprijplaten. Op de meeste plaatsen gaat het om verplaatsbare modellen. Zo kan de handelaar de platen snel installeren wanneer een klant daarom vraagt met een druk op de knop. Schepen van Toegankelijkheid Sven Pletincx is tevreden met het initiatief. “Toegankelijkheid is een basisrecht. Dankzij dit project zetten we samen met onze Halse handelaars een concrete stap vooruit", zegt Pletincx. "Iedereen moet zich welkom voelen in onze stad.”

Initiatiefnemer is vzw Toegankelijk Halle. Twee jaar geleden heeft het project burgerbudget gewonnen. "We trokken aan de bel voor een stad die beter toegankelijk is voor rolstoel- en buggygebruikers", klinkt het bij Toegankelijk Halle. Samen met Dito vzw, dat mee instaat voor de opvolging van de aanvragen en de levering van de oprijplaten, werken ze aan een rolstoelvriendelijke stad. "Dankzij het Burgerbudget hebben we een belangrijke stap gezet op vlak van inclusie. Blij dat we samen met de stad en Dito een ploeg hebben die zich met man en macht inzet om dit te realiseren", klinkt het.

Via de website van de stad Halle kunnen bedrijven, organisaties en eenmanszaken nog steeds hulp aanvragen om hun pand toegankelijker te maken.