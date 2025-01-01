RSCA Futsal-voorzitter Martin Baert: "Het toernooi is pas morgen gedaan"

Na twee nederlagen in de Main Round van de Champions League is het voor RSCA Futsal nog niet gedaan, zegt voorzitter Martin Baert. "Het is nog steeds de bedoeling dat we ons plaatsen", klinkt het.

Vervelende dagen voor wie RSCA Futsal een warm hart toedraagt. In tegenstelling tot de prestaties in eigen land, heeft paarswit het moeilijk om in het Poolse Gliwice te winnen. "De referentie is de Belgische competitie waar we fantastische resultaten halen, maar dit is een ander level", zegt Baert. "Het is even aanpassen aan het Europees niveau."

Het zit de Belgische kampioen nogal tegen in Polen. "Twee owngoals in twee matchen. Dat kom je normaal gezien over een gans seizoen praktisch niet tegen", zegt Baert. Toch zit de voorzitter nog vol goede moed. "Je kan heel veel uitleg geven achteraf, zoals bij de beurs", zegt Baert, "maar het toernooi is pas morgen gedaan. En de uiteindelijke bedoeling is dat we naar de volgende ronde gaan."

Dat kan nog als RSCA Futsal derde in de groep eindigt. Ook die plaats geeft recht op ticket naar de volgende ronde, maar dan komt Sporting mogelijk tegenover moeilijkere tegenstanders te staan. Morgen wacht de Litouwse kampioen Kauno Zalgiris, dat gisteren het onderspit delfde tegen de gastheren van Gliwice.

